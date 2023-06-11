Глава МАГАТЭ посетит Киев и ЗАЭС на следующей неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев и Запорожскую АЭС на следующей неделе, экспертам необходимо выяснить причину расхождения в измерениях высоты резервуара, который подает воду для охлаждения шести установок ЗАЭС. Заявление об этом опубликовано на сайте агентства.
После разрушения плотины Каховской ГЭС уровень Каховского водохранилища быстро падает, однако ЗАЭС сообщила на выходных, что он был стабильным в течение примерно суток. Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.
«Тепловая электростанция играет ключевую роль в обеспечении безопасности атомной электростанции, находящейся в нескольких километрах. Я рассчитываю, что в ближайшее время наши специалисты смогут выехать туда для самостоятельной оценки ситуации. Я также лично подниму этот важный вопрос с Запорожской АЭС», — сказал Гросси.
Несмотря на то что ЗАЭС уже несколько месяцев не производит электроэнергию, ей по-прежнему требуется доступ к воде и электроэнергии для охлаждения и обеспечения других важных функций безопасности и защиты, а также для избежания риска расплавления топлива и выброса радиоактивных материалов, говорится в заявлении.
В ночь на 6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошел подрыв Каховской ГЭС. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
После этого в МАГАТЭ сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.
На следующий день в организации рассказали, что контролируют ситуацию со снижением уровня воды, используемой для охлаждения станции. Гросси отметил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов.