Глава МАГАТЭ посетит Киев и ЗАЭС на следующей неделе

На следующий день в организации рассказали, что контролируют ситуацию со снижением уровня воды, используемой для охлаждения станции. Гросси отметил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов.