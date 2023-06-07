МАГАТЭ контролирует снижение уровня воды в резервуаре охлаждения ЗАЭС

Гросси отметил, что каждый час уровень воды в резервуарах Запорожской АЭС снижается на 5-7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов. При этом он обратил внимание на то, что важным условием для этого является дальнейшая деградация ситуации. «Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так», — добавил он.