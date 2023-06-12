Минторг США продлил на полгода санкции против «Белавиа»

В апреле прошлого года Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне того же года США ужесточили санкции против «Белавиа»: с того момента компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка белорусской авиакомпании.