Минторг США продлил на полгода санкции против «Белавиа»
Министерство торговли США продлило экспортные ограничения в отношении белорусской национальной авиакомпании «Белавиа», сообщает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.
Минторг считает, что белорусский авиаперевозчик продолжает нарушать введенные ранее санкционные ограничения, осуществляя рейсы на произведенных в США самолетах.
В апреле прошлого года Вашингтон запретил полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США. В июне того же года США ужесточили санкции против «Белавиа»: с того момента компаниям по всему миру запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские запчасти или оборудование для обслуживания авиапарка белорусской авиакомпании.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны.
В июне 2022 г. минторг США лишил экспортных привилегий авиакомпании Nordwind Airlines, «Победу» и S7, в конце мая – «Россию». В апреле того же года США ввели экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на спецоперацию на Украине. В мае 2023 г. аналогичные меры были введены против Smartavia.