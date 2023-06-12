Путин: люди Донбасса чувствуют себя частью русского народа

«Вам, конечно, особая благодарность за вашу службу, за верность присяге, за верность Родине, за верность России. Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной, укреплялась. Для того чтобы людей там защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг – встать на их защиту», – сказал Путин (цитата по ТАСС).