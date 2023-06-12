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Путин: люди Донбасса чувствуют себя частью русского народа

Ведомости

Долг России – защитить проживающих в Донбассе людей, поскольку они чувствуют себя частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с ранеными бойцами в госпитале имени А. А. Вишневского. 

Глава государства 12 июня посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Министерства обороны в Красногорске, где проходят лечение участники специальной военной операции.

«Вам, конечно, особая благодарность за вашу службу, за верность присяге, за верность Родине, за верность России. Мне не нужно вам об этом говорить, насколько это важно для страны, для того чтобы она была самостоятельной, укреплялась. Для того чтобы людей там защитить. Это наши люди. Они чувствуют себя частью нашего народа. И наш с вами долг – встать на их защиту», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Ранее ТАСС сообщил, что в госпитале президента встречали министр обороны Сергей Шойгу и начальник учреждения Александр Есипов. Путин пообщался с бойцами и вручил им награды. В частности, глава государства лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, другие военные из рук президента получили ордена Мужества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных