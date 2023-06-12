Рогов заявил о визите в Запорожскую область общественников из Европы

В 2022 г. представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил о введении санкций против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав России четырех регионов Украины. Пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершились 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно.