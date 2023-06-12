Рогов заявил о визите в Запорожскую область общественников из Европы
В День России, 12 июня, группа представителей общественных организаций из государств – членов НАТО, в том числе Чехии и Германии, приехала в Запорожскую область, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что иностранные общественники приехали с «дружественным визитом» и приняли участие в мероприятиях ко Дню России. Он подчеркнул, что государства, которые они представляют, поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, а сами общественники, «наоборот, стараются помочь, узнать чаяния и проблемы простых запорожцев». По словам Рогова, такая делегация впервые посетила Запорожскую область.
В 2022 г. представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил о введении санкций против европейцев, которые выступили наблюдателями на референдумах о вхождении в состав России четырех регионов Украины. Пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершились 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно.