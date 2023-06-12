Более 2000 квартир и домов были повреждены в Шебекинском округе Белгородской области
В Шебекинском городском округе в результате обстрелов в разной степени повреждены более 2000 домов и квартир, сообщил глава администрации округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в Шебекино состоялось совещание, на котором обсуждалось восстановление коммунальной инфраструктуры, возобновление подачи электроэнергии и водоснабжения в городе.
«По разрушенному и поврежденному жилому фонду. Более 2000 домов и квартир в Шебекинском городском округе повреждены в той или иной степени. Большая часть – в городе», – написал он.
По данным Жданова, три многоквартирных дома и 34 частных имеют значительные разрушения, возможность восстановления жилья установят эксперты. Со вторника, 13 июня, строители начнут закрывать разбитые окна на первых этажах домов временными материалами, добавил глава округа.
Обстрелы Белгородской области, где бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, участились с начала месяца. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.
2 июня Гладков рассказал, что на восстановление предприятий, которые пострадали в результате обстрелов Шебекинского городского округа, может потребоваться 10 млрд руб. Обстрелы региона продолжались и спустя неделю: в сводке за 9 июня власти сообщили, что украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 82 единицы различных боеприпасов и восемь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников.