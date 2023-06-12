Более 2000 квартир и домов были повреждены в Шебекинском округе Белгородской области

2 июня Гладков рассказал, что на восстановление предприятий, которые пострадали в результате обстрелов Шебекинского городского округа, может потребоваться 10 млрд руб. Обстрелы региона продолжались и спустя неделю: в сводке за 9 июня власти сообщили, что украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 82 единицы различных боеприпасов и восемь раз сбросили взрывные устройства с беспилотников.