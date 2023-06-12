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Более 6000 жителей Шебекинского округа Белгородской области находятся в ПВР

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В 47 пунктах временного размещения (ПВР), развернутых в Белгородской области, находятся свыше 6000 эвакуированных из-за обстрелов жителей Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сейчас в пунктах временного размещения находится более шести тысяч человек. Всего по области работает 47 ПВР в 10 округах и районах области», – написал он.

Гладков, посетив сегодня один из таких ПВР, заявил, что в целом быт жителей обустроен, но «есть замечания» по формированию заявок и обеспечению товарами первой необходимости, в том числе лекарствами. Министрам соцзащиты и здравоохранения были даны поручения внести изменения в регламент отработки.

«Ситуацию, конечно, оперативно нужно исправлять», – подытожил он.

Обстрелы Белгородской области участились с начала месяца. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек. Как говорил Гладков 10 июня, в Шебекино остаются 2703 человека. По данным на 2021 г., в этом городе проживало более 39 000 человек.

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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