Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по гражданским объектам

«Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сем, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).