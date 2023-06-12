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Политика

Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по гражданским объектам

Ведомости

Удары украинских войск по жилым районам и гуманитарным объектам не имеют военного смысла, заявил президент России Владимир Путин во время разговора с лауреатами госпремий в Кремле.

«Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сем, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В ряде российских регионов, среди которых Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская и Ростовская области, Крым, Севастополь и Краснодарский край, с осени прошлого года действует «средний уровень реагирования». Территории некоторых из них подвергаются обстрелам ВСУ. Так, ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничных сел Дроновка и Вязовое. За 11 июня, по его данным, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 3. Пострадавших и разрушений нет.

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9 июня Путин заявил, что ВСУ начали контрнаступление, но поставленных целей не смогли добиться ни на одном участке. По словам главы государства, наступление ВСУ терпит неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений. Путин отметил, что ВС России реально оценивают ситуацию и будут исходить из этого при планировании дальнейших действий. Потери украинских войск, по его данным, превышают «классический показатель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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