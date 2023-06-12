Кириенко заявил об обстрелах ВСУ мест эвакуации из зоны Каховской ГЭС
Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на отсутствие там военных, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передают «РИА Новости».
«Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди (стреляют)», – заявил Кириенко.
Политик подчеркнул, что «там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники».
Кириенко также отметил, что в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, «но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать».
8 июня Кириенко посетил Херсонскую область после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС. По ранее представленной информации МЧС России, после прорыва плотины количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000. МЧС также сообщало о спасении свыше 1700 человек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.