МЧС спасло более 1700 человек после прорыва плотины Каховской ГЭС
После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области было спасено свыше 1700 человек, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«Сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей. Сейчас число эвакуированных - 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также эвакуируют домашних животных», – говорится в сообщении. Пресс-служба ведомства также сообщила о доставке около 75 т продуктов питания и 30 т воды. Для ликвидации последствий прорыва плотины было привлечено около 800 человек и порядка 350 единиц техники, уточнили в министерстве.
Уровень воды, по данным МЧС, продолжает снижаться, в Новой Каховке было откачано около 49 000 куб. м. Ранее о снижении уровня воды в городе заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, «вода отходит с каждым днем все больше и больше», а город «полностью освобожден от воды».
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.