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МЧС спасло более 1700 человек после прорыва плотины Каховской ГЭС

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После разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области было спасено свыше 1700 человек, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей. Сейчас число эвакуированных - 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также эвакуируют домашних животных», – говорится в сообщении. Пресс-служба ведомства также сообщила о доставке около 75 т продуктов питания и 30 т воды. Для ликвидации последствий прорыва плотины было привлечено около 800 человек и порядка 350 единиц техники, уточнили в министерстве.

Уровень воды, по данным МЧС, продолжает снижаться, в Новой Каховке было откачано около 49 000 куб. м. Ранее о снижении уровня воды в городе заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, «вода отходит с каждым днем все больше и больше», а город «полностью освобожден от воды».

Ранее по теме: Сальдо: Днепр после разрушения плотины Каховской ГЭС вернется в русло к 16 июня

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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