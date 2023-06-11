МЧС спасло более 1700 человек после прорыва плотины Каховской ГЭС

«Сотрудниками МЧС России спасено 1736 человек, из них 165 детей. Сейчас число эвакуированных - 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также эвакуируют домашних животных», – говорится в сообщении. Пресс-служба ведомства также сообщила о доставке около 75 т продуктов питания и 30 т воды. Для ликвидации последствий прорыва плотины было привлечено около 800 человек и порядка 350 единиц техники, уточнили в министерстве.