Сальдо: Днепр после разрушения плотины Каховской ГЭС вернется в русло к 16 июня
Река Днепр, согласно предварительным расчетам «Русгидро», вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Также, продолжил Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В частности, в Алешках за сутки - на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани - на 1 м (с отметки 5 м до 4 м).
Вместе с тем врио губернатора Херсонской области привел данные по эвакуированным жителям. По состоянию на утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Сальдо уточнил, что более 1700 эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 62 человека отправили в больницу.
Ранее Херсонское агентство новостей со ссылкой Сальдо сообщило, что руководство региона усилит режим безопасности в регионе после разрушения плотины Каховской ГЭС и обстрелов Арабатской стрелки под Геническом со стороны Украины.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.
В связи с произошедшим Путин созвонился с Сальдо, они обсудили ситуацию в регионе. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва Каховской ГЭС.