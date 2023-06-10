Сальдо: Днепр после разрушения плотины Каховской ГЭС вернется в русло к 16 июня

По его словам, уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Также, продолжил Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В частности, в Алешках за сутки - на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани - на 1 м (с отметки 5 м до 4 м).