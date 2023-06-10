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В Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС усилят режим безопасности

Ведомости

Руководство Херсонской области усилит режим безопасности в регионе после разрушения плотины Каховской ГЭС и обстрелов Арабатской стрелки под Геническом со стороны Украины, сообщает Херсонское агентство новостей со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.

Сальдо рассказал, что под дополнительную охрану возьмут ключевые объекты жизнеобеспечения.

«Режим безопасности будет дополнительно усилен. Но, как показывает практика, пока продолжается военное противостояние с беспринципным противником, абсолютную безопасность гарантировать невозможно нигде», – сказал врио губернатора.

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Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева. Украина обвиняет в разрушениях Россию.

8 июня в Кремле сообщили, что президент обсудил с властями Херсонской области ситуацию в регионе после прорыва плотины Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Позднее Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

В тот же день Сальдо сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек, среди них 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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