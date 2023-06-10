В Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС усилят режим безопасности

В тот же день Сальдо сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек, среди них 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус.