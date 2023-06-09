Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», – говорится в документе.
Комиссия должна быть сформирована сегодня, 9 июня.
8 июня в Кремле сообщили, что Путин обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после прорыва плотины Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва.
Ранее Сальдо сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек. Среди них – 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находится около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.