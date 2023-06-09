Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

8 июня в Кремле сообщили, что Путин обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после прорыва плотины Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва.