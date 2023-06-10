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Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

Сумма ущерба вследствие разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, предварительно, равняется 11,5 млрд руб., но это цифра может быть не финальной, сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

«Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области – соцобъектам, дорогам, сетям и тд – завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд руб. И эта цифра может быть далеко не окончательной», – написал он в Telegram-канале.

Сейчас, добавил Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома для того, чтобы быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную потерю имущества. По его словам, к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизится еще на метр. Алексеенко также сообщил об увеличении группировки сил МЧС в зоне бедствия до почти 350 единиц техники.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области может составить около $14 млрд.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.

Как сообщил сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов, река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Он отметил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Также началась откачка воды и уборка мусора с улиц. По словам Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В Алешках за сутки – на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани – на 1 м (с отметки 5 м до 4 м). На утро 10 июня, приводил данные политик, с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы свыше 6000 человек.

По словам Сальдо, Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что проблем с доставкой лекарственных средств в Херсонскую область нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных