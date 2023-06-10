Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Сумма ущерба вследствие разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, предварительно, равняется 11,5 млрд руб., но это цифра может быть не финальной, сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.
«Предварительный расчет ущерба, нанесенного терактом нацистов инфраструктуре области – соцобъектам, дорогам, сетям и тд – завершен. Он измеряется колоссальной суммой 11,5 млрд руб. И эта цифра может быть далеко не окончательной», – написал он в Telegram-канале.
Сейчас, добавил Алексеенко, комиссии по оценке ущерба обследуют дома для того, чтобы быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную потерю имущества. По его словам, к концу дня уровень воды в Алешках и Голой Пристани снизится еще на метр. Алексеенко также сообщил об увеличении группировки сил МЧС в зоне бедствия до почти 350 единиц техники.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области может составить около $14 млрд.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.
Как сообщил сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов, река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Он отметил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Также началась откачка воды и уборка мусора с улиц. По словам Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В Алешках за сутки – на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани – на 1 м (с отметки 5 м до 4 м). На утро 10 июня, приводил данные политик, с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы свыше 6000 человек.