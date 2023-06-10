Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Как сообщил сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов, река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Он отметил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Также началась откачка воды и уборка мусора с улиц. По словам Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В Алешках за сутки – на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани – на 1 м (с отметки 5 м до 4 м). На утро 10 июня, приводил данные политик, с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы свыше 6000 человек.