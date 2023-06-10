Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Путин держит на постоянном контроле ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим. Сальдо сегодня также сообщил со ссылкой на предварительные расчеты «Русгидро», что река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Уровень подъема воды в Новой Каховке, по его словам, за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Сальдо также заявили о начале откачки воды и уборки мусора с улиц.