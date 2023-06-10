Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область
Проблем с доставкой лекарственных средств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, указав на наличие в регионе резервов, передает ТАСС.
«[Проблем] нет. У нас, во-первых, там резервы были – заведомо мы уже готовили. Плюс у нас там есть аптечный склад, который хранит лекарственные препараты, мы туда в рамках федеральной льготы поставляем препараты», – сообщил министр.
По словам министра здравоохранения, сейчас Минздрав вместе с Роспотребнадзором определяют группы для профилактической вакцинации. Сегодня, добавил Мурашко, вакцина будет направляться в регион. Уточняется, что речь идет о вакцинах против гепатита A и др.
Мурашко добавил, что сейчас на месте работают специалисты ведомства. По поручению президента был сформирован штаб, там работает заместитель министра здравоохранения, который курирует соответствующее направление.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.
Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Путин держит на постоянном контроле ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим. Сальдо сегодня также сообщил со ссылкой на предварительные расчеты «Русгидро», что река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Уровень подъема воды в Новой Каховке, по его словам, за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Сальдо также заявили о начале откачки воды и уборки мусора с улиц.
На утро 10 июня, привел данные врио губернатора Херсонской области, с затопленных территорий эвакуировали свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.