Сальдо: Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после прорыва плотины ГЭС

Ранее сегодня Сальдо, ссылаясь на предварительные расчеты «Русгидро», сообщил, что река Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. По его словам, уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Также, продолжил Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В частности, в Алешках за сутки – на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани – на 1 м (с отметки 5 м до 4 м). По последним данным, с затопленных территорий эвакуировано свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.