Сальдо: Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после прорыва плотины ГЭС
Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире «Россия-24».
«Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сальдо рассказал, что Путин поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, оказать жителям региона всю необходимую помощь как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева.
В связи с произошедшим 8 июня Путин созвонился Сальдо, они обсудили ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва Каховской ГЭС. Премьер-министру Михаилу Мишустину глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.
Ранее сегодня Сальдо, ссылаясь на предварительные расчеты «Русгидро», сообщил, что река Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. По его словам, уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м – до отметки 7 м. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Также, продолжил Сальдо, вода начала сходить в низовьях Днепра. В частности, в Алешках за сутки – на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани – на 1 м (с отметки 5 м до 4 м). По последним данным, с затопленных территорий эвакуировано свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.
9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что региональные власти и МЧС ведут самоотверженную работу при эвакуации пострадавших от затопления в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Представитель Кремля призвал не забывать, что эвакуация пострадавших жителей проходит под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Он назвал атаки со стороны Украины варварскими.