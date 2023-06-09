Песков назвал самоотверженной работу всех ведомств при эвакуации в Херсонской области
Региональные власти и МЧС ведут самоотверженную работу при эвакуации пострадавших от затопления в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. <...> По поручению президента [РФ Владимира Путина] МЧС предпринимает энергичные меры по задействованию всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти, которые также находятся в контакте с президентом», – сказал он.
Песков призвал не забывать, что эвакуация пострадавших жителей проходит под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Представитель Кремля назвал атаки со стороны Украины варварскими и отметил, что в результате обстрелов есть погибшие, включая беременную женщину.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что «губительное наводнение» произошло из-за диверсии Киева. Украинская сторона «подорвала плотину» Каховской ГЭС, уточнил он.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, позже режим ЧС был введен на всей территории Херсонской области.
По последним данным, после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали более 5000 человек. Также сотрудники МЧС спасли 1534 человека, в том числе 154 ребенка.
8 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что в результате затопления погибли пять человек, еще двое стали жертвами обстрелов ВСУ. Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили о шестой погибшей из-за наводнения. Спасатели обнаружили тело 84-летней женщины.
В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, подчеркнув, что российская сторона отвергает обвинения о причастности к инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.