Песков назвал самоотверженной работу всех ведомств при эвакуации в Херсонской области

«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. <...> По поручению президента [РФ Владимира Путина] МЧС предпринимает энергичные меры по задействованию всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти, которые также находятся в контакте с президентом», – сказал он.