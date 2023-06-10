Посол Украины в ФРГ оценил ущерб от разрушения плотины Каховской ГЭС в $14 млрд

По состоянию на утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Река Днепр, согласно предварительным расчетам «Русгидро», вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.