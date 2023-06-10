Посол Украины в ФРГ оценил ущерб от разрушения плотины Каховской ГЭС в $14 млрд
Ущерб от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области может составить около $14 млрд, считает посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
Рыбному хозяйству из-за потери биологических ресурсов будет нанесен серьезный ущерб, отметил Макеев. По его словам, в Херсонской области уже наблюдается гибель рыбы. Кроме того, из-за уничтожения станции «на долгие годы» стали неэксплуатируемыми более 20 000 га сельскохозяйственных угодий.
«Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены», – сказал посол (цитата по ТАСС).
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. Президент РФ Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева. Украина обвиняет в разрушениях Россию.
Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Оценкой последствий затопления занимается специальная рабочая группа, сообщил «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин.
По состоянию на утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировано свыше 6000 человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Река Днепр, согласно предварительным расчетам «Русгидро», вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.