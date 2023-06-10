Из Новой Каховки почти полностью ушла вода после подрыва ГЭС
«Позитивный тренд сохраняется, вода отходит с каждым днем все больше и больше. Сама Новая Каховка полностью освобождена от воды», – сказал он. Леонтьев сообщил о начале восстановления канализационных станций, осушения подвалов. Кроме этого, по его словам, в городе почти везде есть электричество.
Мэр при этом отметил, что ситуация в населенных пунктах, которые находятся ниже по течению, более сложная.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую области.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.