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Из Новой Каховки почти полностью ушла вода после подрыва ГЭС

Ведомости

Вода практически полностью ушла из Новой Каховки, заявил мэр города Владимир Леонтьев в интервью РБК.

«Позитивный тренд сохраняется, вода отходит с каждым днем все больше и больше. Сама Новая Каховка полностью освобождена от воды», – сказал он. Леонтьев сообщил о начале восстановления канализационных станций, осушения подвалов. Кроме этого, по его словам, в городе почти везде есть электричество. 

Мэр при этом отметил, что ситуация в населенных пунктах, которые находятся ниже по течению, более сложная.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».

Ранее по теме: Сальдо: Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после прорыва плотины ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую области. 

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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