Из Новой Каховки почти полностью ушла вода после подрыва ГЭС

«Позитивный тренд сохраняется, вода отходит с каждым днем все больше и больше. Сама Новая Каховка полностью освобождена от воды», – сказал он. Леонтьев сообщил о начале восстановления канализационных станций, осушения подвалов. Кроме этого, по его словам, в городе почти везде есть электричество.