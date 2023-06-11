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Общество

МЧС заявило об эвакуации 7000 человек после прорыва Каховской ГЭС

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После разрушения плотины Каховской ГЭС количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в 16 пунктах временного размещения находятся 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находятся у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5 500 человек, уточнили в МЧС. 

Специалисты МЧС откачивают воду, убирают мусор, а также проводят специальную обработку зданий. Кроме того, продолжается доставка гуманитарной помощи: жители получили уже более 75 т продуктов и 30 т питьевой воды. Ожидается, что в течение суток со складов Росрезерва МЧС доставит дополнительные 10 т рыбных консервов, также идет доставка 75 мотопомп. 

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По данным ведомства, в ликвидации последствий ЧС в Херсонской области участвуют около 800 человек и 300 единиц техники. 

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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