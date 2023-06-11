МЧС заявило об эвакуации 7000 человек после прорыва Каховской ГЭС
После разрушения плотины Каховской ГЭС количество эвакуированных из пострадавших районов Херсонской области достигло порядка 7000, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, в 16 пунктах временного размещения находятся 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находятся у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5 500 человек, уточнили в МЧС.
Специалисты МЧС откачивают воду, убирают мусор, а также проводят специальную обработку зданий. Кроме того, продолжается доставка гуманитарной помощи: жители получили уже более 75 т продуктов и 30 т питьевой воды. Ожидается, что в течение суток со складов Росрезерва МЧС доставит дополнительные 10 т рыбных консервов, также идет доставка 75 мотопомп.
По данным ведомства, в ликвидации последствий ЧС в Херсонской области участвуют около 800 человек и 300 единиц техники.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».