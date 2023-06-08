Кириенко посетил Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС
Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прибыл в Херсонскую область после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
«Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили. <...> Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где еще могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих селах и на дачах», – написал Кастюкевич.
Депутат добавил, что с 8 июня в пунктах временного размещения (ПВР) будут открыты точки приема граждан «по всем вопросам». По его словам, люди продолжают прибывать в ПВР в Скадовске и Железном Порту.
Военкор Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, сообщил, что Кириенко уже посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, пострадавшие от затопления. Пегов заявил, что делегации из администрации президента «фактически пришлось работать в зоне обстрелов», поскольку ВСУ продолжают наносить удары по территории, где проводится эвакуация.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока не планирует поездку в Херсонскую область.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
По последним данным, из Херсонской области были эвакуированы более 4000 человек. В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек. Число пострадавших ранее сегодня увеличилось до 60.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, подчеркнув, что российская сторона отвергает обвинения о причастности к инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.