Кириенко посетил Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС

«Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили. <...> Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где еще могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих селах и на дачах», – написал Кастюкевич.