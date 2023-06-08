Газета
Политика

Кириенко посетил Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прибыл в Херсонскую область после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале. 

«Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прибыл в один из ПВРов, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется. Переговорили. <...> Сегодня вместе с МЧС России отрабатываем адреса, где еще могут оставаться люди в Алешках, Голой Пристани, близлежащих селах и на дачах», – написал Кастюкевич.

Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Депутат добавил, что с 8 июня в пунктах временного размещения (ПВР) будут открыты точки приема граждан «по всем вопросам». По его словам, люди продолжают прибывать в ПВР в Скадовске и Железном Порту.

Военкор Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo, сообщил, что Кириенко уже посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, пострадавшие от затопления. Пегов заявил, что делегации из администрации президента «фактически пришлось работать в зоне обстрелов», поскольку ВСУ продолжают наносить удары по территории, где проводится эвакуация.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока не планирует поездку в Херсонскую область. 

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 

Ранее по теме: Сальдо: два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани

По последним данным, из Херсонской области были эвакуированы более 4000 человек. В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек. Число пострадавших ранее сегодня увеличилось до 60. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, подчеркнув, что российская сторона отвергает обвинения о причастности к инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных