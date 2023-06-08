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Песков: Путин пока не планирует ехать в Херсонскую область

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не планирует ехать в Херсонскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«​​В настоящий момент таких планов нет», – ответил он на вопрос, планирует ли Путин провести заседание оперативного штаба вблизи Херсонской области или самому там побывать. 

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 

По последним данным, из Херсонской области были эвакуированы более 4000 человек. Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал. 

После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных