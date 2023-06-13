Белый дом: США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу
США получили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в сбыте наркотиков американцу Трэвису Лику, которого на два месяца отправили под стражу. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
«Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему», – сказал он на брифинге для журналистов.
Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США пытаются выяснить подробности задержания американца.
«Мы ищем возможность узнать больше о задержании Лика, мы работаем не только над тем, чтобы быть с ним на связи и иметь консульский доступ, но также и с его семьей», – заявил Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
10 июня Хамовнический районный суд Москвы до 6 августа арестовал американца Майкла Трэвиса Лика по обвинению в организации сбыта наркотиков. В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что бывший десантник ВС США и музыкант Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточнял, что ранее по этому делу арестовали знакомую американца, россиянку Валерию Гробанюк. Речь идет о п. «г» ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)». Задержанным грозит до 12 лет колонии.
По информации РЕН ТВ, американец был задержан 6 июня, а во время обыска в квартире Лика обнаружили несколько свертков с наркотиками.
Трэвис Лик – вокалист группы «Лови ночь». Музыкант продюсировал группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». «Известия» со ссылкой на источник ранее писали, что американец служил в десанте ВС США и принимал участие в военной операции в Ираке.