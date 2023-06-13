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Белый дом: США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу

Ведомости

США получили консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в сбыте наркотиков американцу Трэвису Лику, которого на два месяца отправили под стражу. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему», – сказал он на брифинге для журналистов.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США пытаются выяснить подробности задержания американца.

«Мы ищем возможность узнать больше о задержании Лика, мы работаем не только над тем, чтобы быть с ним на связи и иметь консульский доступ, но также и с его семьей», – заявил Блинкен (цитата по «РИА Новости»).

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10 июня Хамовнический районный суд Москвы до 6 августа арестовал американца Майкла Трэвиса Лика по обвинению в организации сбыта наркотиков. В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции сообщалось, что бывший десантник ВС США и музыкант Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточнял, что ранее по этому делу арестовали знакомую американца, россиянку Валерию Гробанюк. Речь идет о п. «г» ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)». Задержанным грозит до 12 лет колонии.

По информации РЕН ТВ, американец был задержан 6 июня, а во время обыска в квартире Лика обнаружили несколько свертков с наркотиками.

Трэвис Лик – вокалист группы «Лови ночь». Музыкант продюсировал группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». «Известия» со ссылкой на источник ранее писали, что американец служил в десанте ВС США и принимал участие в военной операции в Ираке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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