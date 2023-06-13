Белоусов: государство и бизнес должны выстраивать партнерские отношения
«Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что мы должны стать партнерами. <…> Старший партнер и младший партнер», – сказал он.
Белоусов отметил, что государство «не ночной сторож», но в то же время исторически сложилось так, что государство берет на себя «многие функции гражданского общества».
Между бизнесом и государством не может быть равенства, но может сложиться сотрудничество, когда «один работает на цели другого», отметил первый вице-премьер. По его словам, такая «модель партнерства» начала складываться в России с 2020 г. – с пандемии.
Белоусов заявил, что многие российские бизнесмены являются «настоящими патриотами». «И работают не потому, что их всех под санкциями, а потому что считают, что у них здесь дом. Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие», – добавил он.
В День российского предпринимательства президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей доказали свою приверженность России. Государство, в свою очередь, будет оказывать поддержку «на всех уровнях», чтобы бизнес вкладывал средства в строительство предприятий и увеличение рабочих мест, добавил он. Путин отметил, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес.