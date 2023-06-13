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Белоусов: государство и бизнес должны выстраивать партнерские отношения

Ведомости

В новых условиях государство и бизнес должны стать партнерами, чтобы взаимно понимать цели и задачи друг друга и работать «с эмпатией». Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК.

«Как государство должно выстраивать отношения с бизнесом в новых условиях стратегически? Я считаю, что мы должны стать партнерами. <…> Старший партнер и младший партнер», – сказал он.

Белоусов отметил, что государство «не ночной сторож», но в то же время исторически сложилось так, что государство берет на себя «многие функции гражданского общества».

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Между бизнесом и государством не может быть равенства, но может сложиться сотрудничество, когда «один работает на цели другого», отметил первый вице-премьер. По его словам, такая «модель партнерства» начала складываться в России с 2020 г. – с пандемии.

Белоусов заявил, что многие российские бизнесмены являются «настоящими патриотами». «И работают не потому, что их всех под санкциями, а потому что считают, что у них здесь дом. Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие», – добавил он.

В День российского предпринимательства президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство отечественных предпринимателей доказали свою приверженность России. Государство, в свою очередь, будет оказывать поддержку «на всех уровнях», чтобы бизнес вкладывал средства в строительство предприятий и увеличение рабочих мест, добавил он. Путин отметил, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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