В России с начала спецоперации предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
С февраля 2022 г. на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и терактов, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). 13 июня директор ФСБ России, председатель НАК Александр Бортников провел заседание НАК.
«На заседании рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения специальной военной операции. С февраля 2022 г. на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов», – говорится в сообщении.
На заседании комитета Бортников отметил, что целями спецслужб Украины стали объекты транспорта России вблизи зоны проведения спецоперации. Для совершения терактов на них украинская сторона использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан.
7 июня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области. В подрыве железной дороги обвиняется Сергей Белавин. Ему вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения для террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), а также ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств организованной группой). Белавин находится под арестом.
По версии следствия, 9 июля 2022 г. он заложил между шпалами на 153 км перегона станций «Песчаники – Робчик» в Унечском районе взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу. До этого его сообщники положили в тайник в лесу Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, мины, запалы и другие компоненты. Когда поезд приблизился, Белавин совершил подрыв, в результате которого были повреждены грузовой поезд и участок полотна. Помимо этого, более 10 часов не было транспортного сообщения на этом участке.
В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов заявлял, что в России существенно возросли риски совершения диверсий и терактов. Тогда он акцентировал внимание на том, что приоритетной задачей остается пресечение фактов вовлечения в экстремистскую и иную противоправную деятельность молодежи. По его словам, это актуально, потому что из 127 зарегистрированных в прошлом году террористических актов 13 совершены с участием несовершеннолетних.