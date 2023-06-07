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Генпрокуратура направила в суд дело о подрыве железной дороги в Брянской области

Ведомости

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подрыве железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Уголовное дело будет направлено во второй Западный окружной военный суд.

В подрыве железной дороги обвиняется Сергей Белавин. Ему вменяют пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения для террористической деятельности), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), а также ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств организованной группой). Белавин находится под арестом.

По версии следствия, 9 июля 2022 г. он заложил между шпалами на 153 км перегона станций «Песчаники – Робчик» в Унечском районе взрывное устройство фугасного действия с управлением по радиоканалу. До этого его сообщники положили в тайник в лесу Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, мины, запалы и другие компоненты. Когда поезд приблизился, Белавин совершил подрыв, в результате которого были повреждены грузовой поезд и участок полотна. Помимо этого, более 10 часов не было транспортного сообщения на этом участке.

«Его целями являлись дестабилизация деятельности органов государственной власти Российской Федерации, воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре утверждают, что обвиняемый еще в феврале 2019 г. за денежное вознаграждение был вовлечен в организованную разведкой Минобороны Украины группу, которая планировала теракты в России. Затем с апреля 2020 г. по декабрь 2021 г. на территории Киевской области он прошел физическую и психологическую подготовку и приобрел навыки обращения со взрывчаткой.

9 июля 2022 г. губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство. Взрыв повредил стекла кабины машиниста, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных