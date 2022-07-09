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Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге

Ведомости

В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, сообщил в субботу губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, ж/д пути в результате происшествия не повреждены.

«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Взрыв повредил стекла кабины машиниста, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специализированные оперативные службы, добавил губернатор.

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На этой неделе власти Брянской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 23 июля. Решение было принято «в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».

Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. В частности, село Некислицы Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщал Богомаз. До этого обстреляли село Зерново, также обошлось без пострадавших.

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Утром 20 июня ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате пострадал один человек. 14 июня губернатор сообщил об обстреле села Займище, тогда 6 человек были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Также было повреждено 50 домов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных