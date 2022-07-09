Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге

Утром 20 июня ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате пострадал один человек. 14 июня губернатор сообщил об обстреле села Займище, тогда 6 человек были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Также было повреждено 50 домов.