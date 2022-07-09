Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге
В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, сообщил в субботу губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, ж/д пути в результате происшествия не повреждены.
«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик — Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Взрыв повредил стекла кабины машиниста, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специализированные оперативные службы, добавил губернатор.
На этой неделе власти Брянской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 23 июля. Решение было принято «в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».
Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. В частности, село Некислицы Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщал Богомаз. До этого обстреляли село Зерново, также обошлось без пострадавших.
29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.
Утром 20 июня ВСУ обстреляли поселок Суземка, в результате пострадал один человек. 14 июня губернатор сообщил об обстреле села Займище, тогда 6 человек были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Также было повреждено 50 домов.