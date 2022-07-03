Газета
Политика

Власти Белгорода сообщили о гибели троих украинцев и россиянина после обстрела

Ведомости

В результате ночного ракетного обстрела Украиной Белгорода погибли четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины. Об этом в опубликованном в Telegram видеообращении рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Минобороны сообщило, что Киев нанес удар по городу ракетами «Точка-У», они были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Гладков подтвердил эту информацию и уточнил количество погибших. Изначально губернатор Белгородской области говорил о трех жертвах обстрела.

«Четыре человека погибло, один из них — гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ», — заявил Гладков.  

Ранее по теме: Губернатор Гладков сообщил о троих погибших и разрушении 50 домов в Белгороде

Глава региона назвал сегодняшнюю ночь одной из самых тяжелых для Белгорода. Ранены, по его словам, четыре человека, их жизням ничего не угрожает. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 000 руб. из областного бюджета, по желанию их отправят в санаторий, добавил он. 

Что касается семей погибших, то власти выплатят 3 млн руб. из резервного фонда по аналогии с помощью семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Речь идет о гражданах России, уточнил Гладков. 

Губернатор также уточнил масштаб разрушений: в результате ракетных ударов пострадал 21 многоквартирный дом и 40 частных домов. Жилье будут восстанавливать, сейчас идет поквартирный обход, добавил Гладков.

Как сообщало российское Минобороны, удар по Белгороду был нанесен баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Ракеты были уничтожены средствами ПВО, в результате чего обломки одной из них упали на жилой дом.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных