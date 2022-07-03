Власти Белгорода сообщили о гибели троих украинцев и россиянина после обстрела
В результате ночного ракетного обстрела Украиной Белгорода погибли четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины. Об этом в опубликованном в Telegram видеообращении рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Минобороны сообщило, что Киев нанес удар по городу ракетами «Точка-У», они были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Гладков подтвердил эту информацию и уточнил количество погибших. Изначально губернатор Белгородской области говорил о трех жертвах обстрела.
«Четыре человека погибло, один из них — гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории РФ», — заявил Гладков.
Глава региона назвал сегодняшнюю ночь одной из самых тяжелых для Белгорода. Ранены, по его словам, четыре человека, их жизням ничего не угрожает. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 000 руб. из областного бюджета, по желанию их отправят в санаторий, добавил он.
Что касается семей погибших, то власти выплатят 3 млн руб. из резервного фонда по аналогии с помощью семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Речь идет о гражданах России, уточнил Гладков.
Губернатор также уточнил масштаб разрушений: в результате ракетных ударов пострадал 21 многоквартирный дом и 40 частных домов. Жилье будут восстанавливать, сейчас идет поквартирный обход, добавил Гладков.
Как сообщало российское Минобороны, удар по Белгороду был нанесен баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Ракеты были уничтожены средствами ПВО, в результате чего обломки одной из них упали на жилой дом.