Власти Белгорода сообщили о гибели троих украинцев и россиянина после обстрела

Глава региона назвал сегодняшнюю ночь одной из самых тяжелых для Белгорода. Ранены, по его словам, четыре человека, их жизням ничего не угрожает. Пострадавшие получат выплаты в размере 500 000 руб. из областного бюджета, по желанию их отправят в санаторий, добавил он.