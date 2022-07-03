Губернатор Гладков сообщил о троих погибших и разрушении 50 домов в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в Белгороде была слышна серия громких звуков, полностью или частично оказались разрушены десятки домов, три человека погибли. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Как написал Гладков в своем Telegram-канале, пострадали четыре человека, двое из них доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина, который находится в тяжелом состоянии.
«Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших», — сообщил губернатор.
По данным Гладкова, к утру 3 июля известно о частичных разрушениях 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, повреждения получили не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, из которых пять домов разрушены полностью. Власти города и области начали фиксировать разрушения, поврежденные дома будут восстанавливать, добавил Гладков.
Telegram-канал Baza позднее сообщил, что в Белгороде обнаружены тела еще двух человек, они погибли в результате обстрела города.
«Они были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского. Таким образом, число жертв возросло до 5», — говорится в сообщении.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала военной спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24.
27 мая губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Нехотеевка. В результате мужчина получил осколочное ранение голени, также были повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередачи. 9 июня был обстрелян поселок Хотмыжск, тогда мирные жители не пострадали, сообщал власти региона.