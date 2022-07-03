Губернатор Гладков сообщил о троих погибших и разрушении 50 домов в Белгороде

По данным Гладкова, к утру 3 июля известно о частичных разрушениях 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, повреждения получили не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, из которых пять домов разрушены полностью. Власти города и области начали фиксировать разрушения, поврежденные дома будут восстанавливать, добавил Гладков.