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Минобороны заявило об обстреле Украиной Белгорода ракетами «Точка-У»

Ведомости

Украинские вооруженные силы сегодня ночью нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ранее власти региона рассказали о «громких звуках» в городе, раненых и троих погибших.

По данным Минобороны, удар был нанесен баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве. Обстрел со стороны Украины велся с 3 часов ночи в течение получаса по московскому времени.

«Хочу подчеркнуть: данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал Конашенков.

Ранее по теме: Губернатор Гладков сообщил о троих погибших и разрушении 50 домов в Белгороде

Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, в результате чего обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. Конашенков также рассказал о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале до этого сообщил, что ночью в Белгороде была слышна серия громких звуков, три человека погибли, четверо пострадали. Гладков рассказал о разрушениях в городе: пострадали 11 многоквартирных домов, повреждения получили не менее 39 частных домов, из которых пять домов разрушены полностью. Власти начали фиксировать разрушения, поврежденные дома будут восстанавливать, отмечал губернатор. 

Telegram-канал Baza позднее сообщил, что в Белгороде во время разбора завалов одного из частных домов были обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, число жертв возросло до пяти, утверждал канал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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