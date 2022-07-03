Минобороны заявило об обстреле Украиной Белгорода ракетами «Точка-У»
Украинские вооруженные силы сегодня ночью нанесли удары по Белгороду ракетами «Точка-У», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ранее власти региона рассказали о «громких звуках» в городе, раненых и троих погибших.
По данным Минобороны, удар был нанесен баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска. Там нет никаких военных объектов, подчеркнули в оборонном ведомстве. Обстрел со стороны Украины велся с 3 часов ночи в течение получаса по московскому времени.
«Хочу подчеркнуть: данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал Конашенков.
Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, в результате чего обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. Конашенков также рассказал о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале до этого сообщил, что ночью в Белгороде была слышна серия громких звуков, три человека погибли, четверо пострадали. Гладков рассказал о разрушениях в городе: пострадали 11 многоквартирных домов, повреждения получили не менее 39 частных домов, из которых пять домов разрушены полностью. Власти начали фиксировать разрушения, поврежденные дома будут восстанавливать, отмечал губернатор.
Telegram-канал Baza позднее сообщил, что в Белгороде во время разбора завалов одного из частных домов были обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, число жертв возросло до пяти, утверждал канал.