Минобороны заявило об обстреле Украиной Белгорода ракетами «Точка-У»

Ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами ПВО, в результате чего обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в Минобороны. Конашенков также рассказал о двух украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Курску. Ту-143 «Рейс» были начинены взрывчаткой.