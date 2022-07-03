Губернатор Курской области показал два сбитых украинских беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — сообщил он, опубликовав фотографии обломков сбитых БПЛА.
Губернатор также упомянул в своей публикации происшествие в Белгороде, в результате которого погибли как минимум три человека и разрушены десятки домов. «Курская область скорбит вместе с вами», — написал Старовойт.
1 июля Старовойт сообщил, что «в результате действий противника» несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области. Это же село подверглось обстрелу 6 июня, тогда удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям.
29 июня глава региона сообщил, что российские военные накануне вечером восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР. Власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.