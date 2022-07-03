Губернатор Курской области показал два сбитых украинских беспилотника

29 июня глава региона сообщил, что российские военные накануне вечером восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР. Власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.