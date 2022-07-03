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Губернатор Курской области показал два сбитых украинских беспилотника

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье сбили два украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ночью на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — сообщил он, опубликовав фотографии обломков сбитых БПЛА.

Губернатор также упомянул в своей публикации происшествие в Белгороде, в результате которого погибли как минимум три человека и разрушены десятки домов. «Курская область скорбит вместе с вами», — написал Старовойт. 

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1 июля Старовойт сообщил, что «в результате действий противника» несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области. Это же село подверглось обстрелу 6 июня, тогда удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. 

29 июня глава региона сообщил, что российские военные накануне вечером восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР. Власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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