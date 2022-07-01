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Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного поселка

Ведомости

Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем», — написал он. 

6 июня Старовойт также рассказывал об обстреле Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители тогда не пострадали. 

29 июня глава региона сообщил, что российские военные накануне вечером восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР. В результате никто не пострадал.

Власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее по теме: Губернатор Курской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ советских времен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных