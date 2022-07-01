Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничного поселка
Несколько домов получили повреждения в расположенном у границы с Украиной поселке Теткино Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем», — написал он.
6 июня Старовойт также рассказывал об обстреле Теткино со стороны Украины. По его словам, удары нанесли по автомобильному мосту через реку Сейм и местным предприятиям. Мирные жители тогда не пострадали.
29 июня глава региона сообщил, что российские военные накануне вечером восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР. В результате никто не пострадал.
Власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.