Губернатор Курской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ советских времен

19 июня Старовойт сообщил, что беспилотник сбросил боекомплект в Курской области, из-за чего один дом на хуторе Кучеров получил повреждения. Пограничное село Гордеевка в Курской области ранее обстреляли из минометов со стороны Украины, в результате никто не пострадал, а огневую точку противника быстро подавили, утверждал Старовойт.