Губернатор Курской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ советских времен
Российские военные вечером 28 июня восточнее Курска сбили беспилотник ВСУ, им оказался Ту-141, произведенный в СССР, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате никто не пострадал.
«В наше воздушное пространство зашёл украинский «Стриж» Ту-141, произведённый ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет», — рассказал Старовойт.
Ранее власти Курской области продлили до 8 июля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который был введен в середине апреля. Его ввели в 6 из 7 регионов, граничащих с Украиной, из-за обстрелов со стороны ВСУ.
19 июня Старовойт сообщил, что беспилотник сбросил боекомплект в Курской области, из-за чего один дом на хуторе Кучеров получил повреждения. Пограничное село Гордеевка в Курской области ранее обстреляли из минометов со стороны Украины, в результате никто не пострадал, а огневую точку противника быстро подавили, утверждал Старовойт.