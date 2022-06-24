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В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 июля

Ведомости

Граничащая с Укаиной Курская область вслед за Брянской продлила «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 8 июля. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.

«Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — написал Старовойт.

Накануне, 23 июня, власти граничащей с Украиной Брянской области приняли решение продлить на 15 суток действие режима повышенного уровня террористической опасности на территории региона. Это происходит уже в пятый раз после начала российской военной операции на Украине.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, начали сообщать об обстрелах через месяц после начала спецоперации на украинской территории. В 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем некоторые регионы продлили его. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины. Один человек пострадал.

Ранее по теме: Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных