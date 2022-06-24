В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 июля

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, начали сообщать об обстрелах через месяц после начала спецоперации на украинской территории. В 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем некоторые регионы продлили его. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины. Один человек пострадал.