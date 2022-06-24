В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 8 июля
Граничащая с Укаиной Курская область вслед за Брянской продлила «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 8 июля. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.
«Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — написал Старовойт.
Накануне, 23 июня, власти граничащей с Украиной Брянской области приняли решение продлить на 15 суток действие режима повышенного уровня террористической опасности на территории региона. Это происходит уже в пятый раз после начала российской военной операции на Украине.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, начали сообщать об обстрелах через месяц после начала спецоперации на украинской территории. В 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем некоторые регионы продлили его. 20 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины. Один человек пострадал.