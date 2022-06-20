Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка со стороны Украины
ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области, в результате пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян посёлок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела пострадали несколько объектов. В посёлке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации есть пострадавший. Все оперативные и аварийные службы работают на месте», — рассказал Богомаз.
Позднее губернатор уточнил, что пострадавший — сотрудник РЭС. Он получил легкое осколочное ранение мягких тканей, госпитализация не требуется.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации на Украине. В 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, затем некоторые регионы продлили его. 14 июня Богомаз сообщил об обстреле села Займище в Брянской области. В результате обстрела пострадали 6 человек, их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями. Также было повреждено 50 домов.