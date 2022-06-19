Курский губернатор заявил об ударе «вражеского беспилотника» на границе с Украиной
В Курской области беспилотник сбросил боекомплект, повреждения получил один из домов в районе хутора Кучеров, рассказал в субботу губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник», — написал губернатор.
Дом на окраине населенного пункта пострадал незначительно: разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения, сообщил Старовойт. В результате атаки беспилотника никто не пострадал. Глава региона добавил, что российские военнослужащие обеспечивают безопасность жителей в этой части приграничных районов.
Пограничное село Гордеевка в Курской области в пятницу обстреляли из минометов со стороны Украины, в результате никто не пострадал, а огневую точку противника быстро подавили, сообщал Старовойт. 15 июня случился обстрел пограничного пункта «Крупец», пострадавших также не было.
Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области до 22 июня действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой уровень был введен в середине апреля в 6 из 7 пограничных регионов России и затем продлевался несколько раз.