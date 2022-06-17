Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Гордеевка

«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — рассказал губернатор.