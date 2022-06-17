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Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Гордеевка

Ведомости

Пограничное село Гордеевка в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины, в результате никто не пострадал, а огневую точку противника быстро подавили, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — рассказал губернатор.

Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области до 22 июня действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой уровень был введен в середине апреля в 6 из 7 пограничных регионов России и затем продлевался несколько раз.

15 июня Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта «Крупец» в Курской области. В результате инцидента никто не пострадал, пограничники ответным огнем подавили нападение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных