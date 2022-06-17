Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Гордеевка
Пограничное село Гордеевка в Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины, в результате никто не пострадал, а огневую точку противника быстро подавили, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стёкла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — рассказал губернатор.
Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области до 22 июня действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой уровень был введен в середине апреля в 6 из 7 пограничных регионов России и затем продлевался несколько раз.
15 июня Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта «Крупец» в Курской области. В результате инцидента никто не пострадал, пограничники ответным огнем подавили нападение.