В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Губернатор Брянской области Александр Богомаз продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 23 июля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — сообщили в пресс-службе.
Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне Богомаз сообщил, что село Некислицы подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал.
Днем ранее Богомаз сообщал об обстреле села Зерново, в результате никто не пострадал. В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись деревня Макарово и поселок Теткино.