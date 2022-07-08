В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — сообщили в пресс-службе.