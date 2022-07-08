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В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 23 июля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 8 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — сообщили в пресс-службе.

Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне Богомаз сообщил, что село Некислицы подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал.

Днем ранее Богомаз сообщал об обстреле села Зерново, в результате никто не пострадал. В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись деревня Макарово и поселок Теткино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных