МЧС признало ЧС федерального уровня прорыв Каховской ГЭС
Прорыв на Каховской ГЭС и масштабное подтопление признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Заявление опубликовано на сайте МЧС.
«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – сообщил Куренков.
По оперативной оценке ущерб от ЧС в Херсонской области превысил 1,2 млрд. Это и стало основанием для федерального уровня реагирования, подчеркнули в ведомстве.
5–6 июня 2023 г. в результате взрывов на ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов станции. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра и затопила станцию.
Затопление затронуло 35 населенных пунктов Херсонской области. После разрушения Каховской ГЭС уровень подъема воды достигал около 11 м.