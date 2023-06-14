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В Госдуме пообещали до конца сессии закрепить статус охраняющих границу с Украиной

Ведомости

Госдума постарается до конца сессии закрепить статус участника боевых действий за всеми, кто отражает атаки противника на границе с Украиной, включая срочников. Об этом сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Солдат срочной службы – такой же военнослужащий Вооруженных сил РФ с юридической точки зрения. <...> [Если солдат-срочник] каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия, то он должен стать ветераном боевых действий», – заявил депутат.

Картаполов уточнил, что сейчас этим вопросом занимаются «с законодательной точки зрения». Он добавил, что Госдума «будет стремиться» завершить работу до конца весенней сессии (закончится в конце июля).

После начала спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отправлять срочников в зону боевых действий не будут. То же самое говорил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2022 г. Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот.

При этом срочники были задействованы при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на Белгородскую область. Накануне, 13 июня, на встрече с военкорами в преддверии ПМЭФ Путин отметил мужество солдат срочной службы. Ссылаясь на разговор с командиром батальона, глава государства заявил, что среди срочников «никто не дрогнул». Президент еще раз подчеркнул, что срочников не отправляют в зону спецоперации, но защищать страну – их «священный долг перед Родиной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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