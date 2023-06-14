В Госдуме пообещали до конца сессии закрепить статус охраняющих границу с Украиной

После начала спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отправлять срочников в зону боевых действий не будут. То же самое говорил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2022 г. Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот.