В Госдуме пообещали до конца сессии закрепить статус охраняющих границу с Украиной
Госдума постарается до конца сессии закрепить статус участника боевых действий за всеми, кто отражает атаки противника на границе с Украиной, включая срочников. Об этом сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
«Солдат срочной службы – такой же военнослужащий Вооруженных сил РФ с юридической точки зрения. <...> [Если солдат-срочник] каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия, то он должен стать ветераном боевых действий», – заявил депутат.
Картаполов уточнил, что сейчас этим вопросом занимаются «с законодательной точки зрения». Он добавил, что Госдума «будет стремиться» завершить работу до конца весенней сессии (закончится в конце июля).
После начала спецоперации России на Украине президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что отправлять срочников в зону боевых действий не будут. То же самое говорил министр обороны Сергей Шойгу. В ноябре 2022 г. Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот.
При этом срочники были задействованы при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на Белгородскую область. Накануне, 13 июня, на встрече с военкорами в преддверии ПМЭФ Путин отметил мужество солдат срочной службы. Ссылаясь на разговор с командиром батальона, глава государства заявил, что среди срочников «никто не дрогнул». Президент еще раз подчеркнул, что срочников не отправляют в зону спецоперации, но защищать страну – их «священный долг перед Родиной».