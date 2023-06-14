Песков сообщил, что статус спецоперации менять не планируется
У Кремля нет планов по пересмотру статуса специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать слова члена СПЧ Ольги Демичевой о том, что СВО является правозащитной операцией, а также спросили, планируется ли пересмотр статуса спецоперации.
«Нет, [она] остается специальной военной операцией, и она продолжается», – ответил Песков.
При этом Кремль согласен с тем, что СВО является в том числе и правозащитной операцией.
«Действительно, с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита, именно защита прав, права на жизнь людей Донбасса», – добавил он.
На церемонии награждения лауреатов Государственной премии России 12 июня Демичева заявила, что «далека от политики», но часто бывает в Донбассе и считает спецоперацию на Украине правозащитной операцией. Она подчеркнула, что жители Донбасса девять лет подвергаются обстрелами ВСУ, а число случаев гибели детей составляет уже сотни.
13 июня президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер.
В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г.