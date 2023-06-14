Газета
Политика

Песков сообщил, что статус спецоперации менять не планируется

Ведомости

У Кремля нет планов по пересмотру статуса специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова члена СПЧ Ольги Демичевой о том, что СВО является правозащитной операцией, а также спросили, планируется ли пересмотр статуса спецоперации.

«Нет, [она] остается специальной военной операцией, и она продолжается», – ответил Песков.

При этом Кремль согласен с тем, что СВО является в том числе и правозащитной операцией.

«Действительно, с самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита, именно защита прав, права на жизнь людей Донбасса», – добавил он.

На церемонии награждения лауреатов Государственной премии России 12 июня Демичева заявила, что «далека от политики», но часто бывает в Донбассе и считает спецоперацию на Украине правозащитной операцией. Она подчеркнула, что жители Донбасса девять лет подвергаются обстрелами ВСУ, а число случаев гибели детей составляет уже сотни.

Ранее по теме: Что Владимир Путин сказал о ходе военной операции. Главное

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они остаются теми же, неся фундаментальный характер.

В январе Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что задача России в рамках специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы защитить людей, которые проживают в Донбассе. Глава государства подчеркивал, что Россия не могла не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота в 2014 г.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных