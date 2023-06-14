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Затраты на восстановление Каховской ГЭС могут составить около 200 млрд рублей

Ведомости

На восстановление разрушенной Каховской ГЭС потребуется порядка 200 млрд руб., оценить же экологический ущерб от катастрофы пока невозможно, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По оценкам специалистов, восстановление ГЭС потребует порядка 200 млрд руб. Размер экологического ущерба не поддается никаким подсчетам на сегодняшний день», – приводит его слова «Интерфакс».

Сальдо при этом подчеркнул, что начать восстановительные работы, которые продлятся 1,5-2 года, можно будет лишь по окончании боевых действий.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг свыше 11 м. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

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Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных