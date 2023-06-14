В Калининграде оценили ущерб от запрета транзита через Литву в 900 млн рублей в месяц
«Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 млн руб. допрасходов, которые мы несем в связи с этими действиями [запрет транзита через Литву]», – сказал он.
В середине июня 2022 г. из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля 2022 г., однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа 2022 г. литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.
После этого правительство России ввело запрет на въезд грузовиков, в том числе транзитных, из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Изначально он действовал до конца 2022 г., но позже правительство России продлило его до 30 июня 2023 г.