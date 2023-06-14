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В Калининграде оценили ущерб от запрета транзита через Литву в 900 млн рублей в месяц

Ведомости

Ущерб Калининградской области от запрета перевозок товаров через Литву составляет 900-980 млн руб. ежемесячно. Об этом в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ сообщил губернатор Антон Алиханов. 

«Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 млн руб. допрасходов, которые мы несем в связи с этими действиями [запрет транзита через Литву]», – сказал он. 

В середине июня 2022 г. из-за санкций Евросоюза Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России. Страна также перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля 2022 г., однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа 2022 г. литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.

После этого правительство России ввело запрет на въезд грузовиков, в том числе транзитных, из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Изначально он действовал до конца 2022 г., но позже правительство России продлило его до 30 июня 2023 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных