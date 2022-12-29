Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня
Правительство России продлило действие запрета на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины еще на шесть месяцев, до 30 июня 2023 г., соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Данный запрет был утвержден правительством в конце сентября, вступил в силу 10 октября и должен был действовать до конца года. Запрет касается в том числе транзитных перевозок. При этом ограничения не касаются почтовых отправлений и гуманитарной помощи, а также грузов, ввозимых через участок государственной границы России и Белоруссии.
Кроме того, запрет не распространяется на перечень товаров, включающий живых животных, мясо и мясные субпродукты, рыбу, молочную продукцию, живые деревья, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, табак, фармацевтическую продукцию и др.
Введение запрета стало ответной мерой на решение ЕС относительно пропуска грузового автотранспорта, зарегистрированного в России. Страны ЕС перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами в середине апреля, после того как в отношении России был введен пятый пакет санкций. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. При этом запрет не распространялся на сообщение с Калининградской областью.
После этого, в середине июня, Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь. 13 июля Еврокомиссия разъяснила ситуацию по транзиту товаров в Калининградскую область из остальной части России. Согласно рекомендациям, транзит возможен железнодорожным транспортом при соблюдении некоторых условий, перевозка санкционных товаров в Калининградскую область автомобильным транспортом не допускается.