Запрет иностранных перевозчиков в РФ лишает рынок экспресс-доставки конкуренции

Для доставки грузов в Россию из стран Евросоюза отечественные логисты нанимают малотоннажные (до 3,5 т) грузовики европейских транспортных компаний. Несмотря на введенные санкции, российские власти разрешали иностранным перевозчикам завозить грузы на территорию страны. Но 10 октября вступило в силу постановление правительства, по которому автоперевозчики из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины не могут въезжать на территорию РФ – перед границей им нужно перегружать товары на российские машины. Ограничения не распространяются только на Калининградскую область.