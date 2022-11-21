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Запрет иностранных перевозчиков в РФ лишает рынок экспресс-доставки конкуренции

Но «Почта России» получает возможность поправить свое финансовое положение
Ксения Потаева
Службы доставки из России, нанимающие транспорт за границей, вынуждены двигаться как «недружественные перевозчики» / Ярослав Чингаев для Ведомостей

Введенный в октябре запрет на въезд в Россию иностранных автоперевозчиков существенно осложнил экспресс-доставку заказов из-за рубежа для отечественных логистов. Об этом «Ведомостям» рассказали в СДЭК, подтвердили в Sota Logistic и источники еще в трех транспортных компаниях.

Для доставки грузов в Россию из стран Евросоюза отечественные логисты нанимают малотоннажные (до 3,5 т) грузовики европейских транспортных компаний. Несмотря на введенные санкции, российские власти разрешали иностранным перевозчикам завозить грузы на территорию страны. Но 10 октября вступило в силу постановление правительства, по которому автоперевозчики из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины не могут въезжать на территорию РФ – перед границей им нужно перегружать товары на российские машины. Ограничения не распространяются только на Калининградскую область.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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