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В МИД рассчитывают, что у Путина будет иммунитет на саммите БРИКС в ЮАР

Ведомости

Россия исходит из того, что ЮАР предоставит президенту России Владимиру Путину «иммунитет» во время саммита БРИКС в августе. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС. 

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны – хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», – сказал он. 

Рябков подчеркнул, что российская сторона считает решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина юридически ничтожным и провокационным. 

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. В конце марта в МИД ЮАР сообщили, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС, несмотря на то что решение МУСа «является некоторым поводом для беспокойства».

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».

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17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Песков заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных