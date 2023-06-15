В МИД рассчитывают, что у Путина будет иммунитет на саммите БРИКС в ЮАР
Россия исходит из того, что ЮАР предоставит президенту России Владимиру Путину «иммунитет» во время саммита БРИКС в августе. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны – хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», – сказал он.
Рябков подчеркнул, что российская сторона считает решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина юридически ничтожным и провокационным.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. В конце марта в МИД ЮАР сообщили, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС, несмотря на то что решение МУСа «является некоторым поводом для беспокойства».
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Песков заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.