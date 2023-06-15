В МИД рассчитывают, что у Путина будет иммунитет на саммите БРИКС в ЮАР

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Песков заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.