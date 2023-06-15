Минюст начал проверку «Ельцин-центра» как иноагента
Министерство юстиции РФ начало проверку музея «Ельцин-центр» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата Андрея Альшевских (цитата по «РИА Новости»).
Альшевских указал на спекуляции вокруг «Ельцин-центра» на предмет того, подпадает ли деятельность музея под статус иноагента. В связи с этим депутат призвал Минюст провести проверку и прекратить дискуссию по этому поводу «раз и навсегда». Свириденко признал справедливость доводов Альшевских и уточнил, что Минюст «ничего не прячет».
В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили ТАСС, что спокойно относятся к информации о проверке. Собеседник агентства указал на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметил, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом. «Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления "Ельцин-центра" иностранным агентом нет и быть не может», – подчеркнули там.
13 мая за прекращение деятельности центра выступил председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков. Режиссер призвал переделать «Ельцин-центр» в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело». Ранее Михалков неоднократно выступал с критикой музея первого президента России.
С инициативой прекратить деятельность «Ельцин-центра» не согласились в Совете по правам человека (СПЧ). Председатель совета Валерий Фадеев выступил против закрытия музея, уточнив, что «там надо подправить идеологию».
В июне 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «спорных моментах» в деятельности «Ельцин-центра». Он подчеркнул, что признать организацию иностранным агентом можно, только действуя в соответствии с законом.
«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. Учредителем музея выступает администрация президента РФ, а ее руководитель Антон Вайно возглавляет попечительский совет.
На открытии в 2015 г. присутствовали президент РФ Владимир Путин и на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Тогда глава государства заявил, что музей является «отражением целой эпохи» в истории России. Путин добавил, что нужно изучать «этот сложный и многозначный, многовекторный опыт, гордиться им и извлекать, безусловно, из него уроки».