Минюст начал проверку «Ельцин-центра» как иноагента

В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили ТАСС, что спокойно относятся к информации о проверке. Собеседник агентства указал на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметил, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом. «Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления "Ельцин-центра" иностранным агентом нет и быть не может», – подчеркнули там.