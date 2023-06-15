Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки

«Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты. Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами [стран] Латинской Америки и гражданами России», – заявил Щетинин (цитата по ТАСС).