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Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки

Ведомости

Россия имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, с шестью ведутся переговоры. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты. Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами [стран] Латинской Америки и гражданами России», – заявил Щетинин (цитата по ТАСС).

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В список стран, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.

В мае замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал, что Россия работает над отменой визового режима со странами исламского мира. По его словам, рассматривается возможность отменить визовый режим и с рядом азиатских стран – Индонезией и Малайзией, а также Персидского залива (Ираком, Сирией, Египтом).

В феврале глава МИДа Сергей Лавров сообщал, что Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию. Лавров также отмечал, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных