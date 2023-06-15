Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки
Россия имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, с шестью ведутся переговоры. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Переговоры с этими странами формально идут, конечно. На их рассмотрении находятся проекты. Наша цель, давно уже объявленная, сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок между гражданами [стран] Латинской Америки и гражданами России», – заявил Щетинин (цитата по ТАСС).
В список стран, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.
В мае замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал, что Россия работает над отменой визового режима со странами исламского мира. По его словам, рассматривается возможность отменить визовый режим и с рядом азиатских стран – Индонезией и Малайзией, а также Персидского залива (Ираком, Сирией, Египтом).
В феврале глава МИДа Сергей Лавров сообщал, что Россия запланировала согласовать введение безвизового режима с 11 странами, включая Индию. Лавров также отмечал, что МИД работает и над снятием ограничений на выдачу электронных виз в около 70 стран, за исключением недружественных.