Богомаз: размещение батальона из Чечни в Брянской области не планируется

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к работе на приграничной территории Белгородской области. Батальон заступил на дежурство на КПП у двух населенных пунктов, один из которых, по его словам, ранее был атакован группировкой «Русский добровольческий корпус».