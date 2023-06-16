Богомаз: размещение батальона из Чечни в Брянской области не планируется
Привлечение чеченского батальона «Запад-Ахмат» для защиты приграничных районов Брянской области не планируется, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на ПМЭФе.
«У нас пока не было предложений [привлечь к охране границы батальон “Запад-Ахмат”]», – сказал Богомаз (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сейчас государственную границу охраняют Минобороны России, погрануправление ФСБ и Росгвардия.
Богомаз также заявил, что пункты временного размещения (ПВР) готовы принять жителей приграничных районов в случае усиления обстрелов со стороны Украины. По его данным, в находящихся у границы населенных пунктах проживает порядка 13 000 человек, включая 1500 детей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к работе на приграничной территории Белгородской области. Батальон заступил на дежурство на КПП у двух населенных пунктов, один из которых, по его словам, ранее был атакован группировкой «Русский добровольческий корпус».
Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.