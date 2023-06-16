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Богомаз: размещение батальона из Чечни в Брянской области не планируется

Ведомости

Привлечение чеченского батальона «Запад-Ахмат» для защиты приграничных районов Брянской области не планируется, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на ПМЭФе.

«У нас пока не было предложений [привлечь к охране границы батальон “Запад-Ахмат”]», – сказал Богомаз (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сейчас государственную границу охраняют Минобороны России, погрануправление ФСБ и Росгвардия.

Богомаз также заявил, что пункты временного размещения (ПВР) готовы принять жителей приграничных районов в случае усиления обстрелов со стороны Украины. По его данным, в находящихся у границы населенных пунктах проживает порядка 13 000 человек, включая 1500 детей.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к работе на приграничной территории Белгородской области. Батальон заступил на дежурство на КПП у двух населенных пунктов, один из которых, по его словам, ранее был атакован группировкой «Русский добровольческий корпус».

Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных