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Кадыров рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области

Ведомости

Личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к работе на приграничной территории Белгородской области, заступив на дежурство на КПП у двух населенных пунктов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», – написал он.

Ранее этот КПП был атакован боевиками «Русского добровольческого корпуса», напомнил Кадыров. По его словам, жители приграничных районов теперь защищены от подразделений противника.

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Ранее сегодня депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что подразделения «Ахмата» слаженно работают на всех направлениях, уничтожают противника и «уверенно продвигаются в Марьинском направлении». «Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», – заявил депутат.

13 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ). Делимханов по этому поводу встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных