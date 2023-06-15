Кадыров рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области
Личный состав батальона «Запад-Ахмат» приступил к работе на приграничной территории Белгородской области, заступив на дежурство на КПП у двух населенных пунктов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского района», – написал он.
Ранее этот КПП был атакован боевиками «Русского добровольческого корпуса», напомнил Кадыров. По его словам, жители приграничных районов теперь защищены от подразделений противника.
Ранее сегодня депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что подразделения «Ахмата» слаженно работают на всех направлениях, уничтожают противника и «уверенно продвигаются в Марьинском направлении». «Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», – заявил депутат.
13 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ). Делимханов по этому поводу встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.