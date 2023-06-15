Кадыров рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области

Ранее сегодня депутат Государственной думы Адам Делимханов сообщил, что подразделения «Ахмата» слаженно работают на всех направлениях, уничтожают противника и «уверенно продвигаются в Марьинском направлении». «Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», – заявил депутат.